Новости версия для печати В минувшие выходные произошло 80 ДТП Травмировано 24 человека, в том числе один ребёнок. Один человек погиб.



Как сообщила старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 29 апреля в 15:05 водитель, не имея права управления, управлял скутером. Двигаясь по внутриквартальному проезду со стороны улицы Машкарина, в районе дома №71 допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир скутера получили телесные повреждения.



29 апреля в 21:40 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигался по улице Тургенева со стороны улицы Лескова, и в районе дома №35 произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ 2112». В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген», водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2112» получили телесные повреждения.



1 мая в 18 часов в Верховском районе (в селе Русский Брод) водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», при движении задним ходом по улице Завокзальная в районе дома №3 не убедился в безопасности выполняемого манёвра и допустил наезд на пешехода – мальчика 2006 года рождения.



За минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 19 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.





Татьяна Курбатова

2 мая 2017 года







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