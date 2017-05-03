В Орле подвели итоги общегородского субботника

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среда
3.05.2017
2:49:41
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В Орле подвели итоги общегородского субботникаВ работах по уборке городских территорий приняли участие около 40 тысяч человек. В их числе – 12 тысяч студентов. 80 единиц техники было задействовано для сбора и вывоза мусора.
По итогам экологических акций убрано более девяти километров берегов рек, пляж озера Светлая Жизнь. Порядок наведен в парках Победы, Разградский и Ботаника, скверах Гуртьева, Бунина, Дворянское гнездо, в Детском и Городском парках. В мэрии Орла отмечают, что уборку проводили не только на центральных, но и на периферийных улицах – Маринченко, Плещеевской, Матросова, генерала Родина, и других. Проведены работы по озеленению. В субботу в областном центре высажено более 500 деревьев и свыше 1200 кустарников.
Всего в регионе в экологических мероприятиях приняли участие более 200 тысяч орловцев.
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