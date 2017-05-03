Самые злостные должники – недобросовестные родители

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среда
3.05.2017
2:50:14
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Самые злостные должники – недобросовестные родителиНа данные момент в Орловской области не исполнено свыше 5700 производств по взысканию алиментов.
Судебные приставы отмечают, что все чаще должники переписывают имущество на других лиц, скрывают размер заработной платы или скрываются сами, чтобы не платить алименты. Общая сумма долгов составляет 570 миллионов рублей.
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