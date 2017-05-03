Главной проблемой в Орловской области на сегодня является пожарная обстановка

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Главной проблемой в Орловской области на сегодня является пожарная обстановкаНасущные вопросы безопасности стали темой последнего заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Бесконтрольное сжигание усохшей травы и мусора к пожарам в последние дни приводило не раз.
В области уже введен особый противопожарный режим. Символично, что действовать он начал 30 апреля, в день пожарной охраны. Непростой сложившуюся обстановку считают и метеорологи.
Александр Бударин, председатель КЧС и ОПБ Орловской области: «Все наши действия, связанные с предупреждением палов сухой травы свою роль играют, но работу еще нужно проводить».
Обсудили на заседании комиссии по ЧС и предстоящий купальный сезон. До его начала пока далеко, однако спасатели говорят: трагическую статистику прошлого года надлежит учесть тем, кто отдых у воды путает с безрассудством.