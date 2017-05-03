Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.05.2017
2:50:05

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Уполномоченный по правам человека в Орловской области рассказал о проблемах, которые чаще всего волнуют жителей

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области поступило более 1500 обращений.

Самой острой темой остается сфера жилищно-коммунального хозяйства – жалобы составляют 34% от общего количества обращений. Часто недоверие, волнение и критику вызывают инновации в этой сфере. К примеру, достаточно сложно дается горожанам переход на электронную форму оплаты квитанций.
Александр Лабейкин, уполномоченный по делам человека в Орловской области: «Люди пожилого возраста привыкли к бумажным квитанциям, большинство жителей хранят их по три года для подтверждения факта оплаты услуг. Подчас это бывает единственный способ отстоять свои права в случае возникновения споров».
Что касается других сфер жизни, то Александр Лабейкин отметил значительное сокращение жалоб на медицину в регионе – всего 7% от общего количества обращений.


Вести-Орёл
2 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта