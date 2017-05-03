Новости версия для печати Уполномоченный по правам человека в Орловской области рассказал о проблемах, которые чаще всего волнуют жителей В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской области поступило более 1500 обращений.



Самой острой темой остается сфера жилищно-коммунального хозяйства – жалобы составляют 34% от общего количества обращений. Часто недоверие, волнение и критику вызывают инновации в этой сфере. К примеру, достаточно сложно дается горожанам переход на электронную форму оплаты квитанций.

Александр Лабейкин, уполномоченный по делам человека в Орловской области: «Люди пожилого возраста привыкли к бумажным квитанциям, большинство жителей хранят их по три года для подтверждения факта оплаты услуг. Подчас это бывает единственный способ отстоять свои права в случае возникновения споров». Что касается других сфер жизни, то Александр Лабейкин отметил значительное сокращение жалоб на медицину в регионе – всего 7% от общего количества обращений.





Вести-Орёл

2 мая 2017 года







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