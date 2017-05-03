Новости версия для печати Поселок Верховье Орловской области получил почетный статус населенного пункта воинской доблести Это небольшое поселение в 1941 году имело важное стратегическое значение в обороне Москвы – из-за своего географического расположения и железнодорожной станции.



На подступах к Верховью разворачивались ожесточённые бои - здесь разгружались части всего Центрального фронта.

Вячеслав Ерохин, зампред правительства региона по внутренней политике: «14 ноября 1941 года немецкие войска заняли поселок Верховье и начали двигаться на восток к Ельцу, оттуда они планировали повернуть на юг, чтобы окружить Москву. Таким образом, Верховскую операцию можно считать составной частью битвы за столицу нашей Родины». После окончания войны из 440 домов в Верховье осталось 40. Почти все жители погибли в боях или в оккупации, но населенный пункт был всё же восстановлен.



В настоящее время на территории района находится 43 воинских захоронения, в которых покоятся около 4 тысяч советских воинов.





Мария Семак

2 мая 2017 года







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