Новости версия для печати В минувшие выходные в Орле летний сезон открыли любители автомобиля «Запорожец» Фестиваль собрал три десятка раритетных авто от 1962 до 1992 годов выпуска.



Но, несмотря на свой возраст, все машины приехали в Орёл своим ходом. Подробности смотрите в 20:45 в программе « Вести-Орёл » на телеканале «Россия».





Антон Киселёв

2 мая 2017 года







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