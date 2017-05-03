Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Виновник – человеческий фактор. На выходных в Орле и области случилось несколько ДТП. - «Запорожец» – как роскошь, а не только средство передвижения. Раритетные авто показали орловчанам. - Бессмертный полк – не место для политической агитации. Областные власти обсудили подготовку к 9 мая. - Больше 1700 тонн убранного мусора. Подведены итоги субботника. - Молодая картошка орловского производителя появится в орловских магазинах уже к концу июня. Как идет ее посадка?

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Вести-Орёл

2 мая 2017 года







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