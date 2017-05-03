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среда
3.05.2017
2:50:01
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Виновник – человеческий фактор. На выходных в Орле и области случилось несколько ДТП.
- «Запорожец» – как роскошь, а не только средство передвижения. Раритетные авто показали орловчанам.
- Бессмертный полк – не место для политической агитации. Областные власти обсудили подготовку к 9 мая.
- Больше 1700 тонн убранного мусора. Подведены итоги субботника.
- Молодая картошка орловского производителя появится в орловских магазинах уже к концу июня. Как идет ее посадка?
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