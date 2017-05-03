Новости версия для печати На благоустройство воинских захоронений и памятных знаков Орловской области предусмотрены 2 млн рублей из областного бюджета Об этом сообщил на аппаратном совещании в областной администрации зампред правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин.



Ежегодно благоустройству подлежат 1035 военно-мемориальных объектов, расположенных в городах и районах области. С 1 апреля по 9 мая молодежными областными общественными объединениями проводится акция «Обелиск» по благоустройству военных захоронений на территории 7 муниципальных образований Орловской области. В городе Орле проводятся работы по очистке памятников, воинских участков Троицкого и Крестительского кладбищ, Братского кладбища жертв фашизма, уборка и озеленение прилегающей территории, окраска бордюров. Силами МУП «Зеленстрой» произведены работы по вырезке сухих веток и поднятию крон елей на территории Братского кладбища жертв фашизма. На воинских захоронениях и мемориальных комплексах планируется выполнить работы по посадке цветочной рассады. В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Орле на 2017 год», будет произведено благоустройство территории Братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей расположенной в Медведевском лесу, а также ремонт ограждения Братской могилы советских воинов на Троицком кладбище. В рамках I этапа межрегиональной акции «Вахта Памяти-2017» с 21 апреля по 9 мая проходят поисковые мероприятия на территории 8 муниципальных районов Орловской области. В акции участвуют 885 человек из поисковых организаций и клубов 16 регионов России и Республики Казахстан. По итогам поисковых мероприятий 6 мая планируется торжественное перезахоронение останков воинов Красной Армии на Кривцовском мемориале Болховского района, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

3 мая 2017 года







На главную страницу





