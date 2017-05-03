Новости версия для печати К празднованию Дня Победы гарантийный ремонт на дорогах Орла будет завершен Это пообещали в мэрии Орла.



Всего должно быть заасфальтировано 3600 квадратных метров дорожного полотна. О том, что уже сделано, рассказали сотрудники «профильного управления» мэрии Орла

Сергей Маркин, заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «На сегодняшний день в рамках гарантийных обязательств ямочный ремонт выполнен на 23 улицах, общая площадь составляет более 3700 квадратных метров. Что касается содержания улично-дорожной сети, то согласно ранее сформированным планам-графикам работа выполняется, и на сегодняшний день объем составляет более 2,5 тысяч квадратных метров».





Татьяна Напольских

3 мая 2017 года







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