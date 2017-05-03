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«Запорожец» – как роскошь, а не только средство передвижения

В Орле состоялся фестиваль, который собрал три десятка раритетных авто от 1962 до 1992 годов выпуска. Но несмотря на свой возраст, все авто приехали в Орёл своим ходом.

Владельцы «Запорожцев» в большинстве своём не сторонники рестайлинга. Из 30 представленных авто значимые изменения не коснулись ни одного.

Как рассказал руководитель орловского отделения всероссийского клуба любителей автомобиля «Запорожец» Николай Гришин, география участников фестиваля очень широка.
Николай Гришин: «Самая дальняя машина – город Уфа. 4000 километров до Орла. Это, можно сказать, подвиг – столько проехать. Ну, и конечно, близлежащие регионы – Москва, Калужская область, Серпухов, Тула, Орёл, Мценск, ребята из Воронежа приехали».
Горбатый», «Ушастый», «Чебурашка» - сколько анекдотов и шуток за свою полувековую историю пережил «Запорожец», не сосчитать. Необычные для советского человека формы кузова и расположение двигателя позади пассажирского салона – моментально сделали автомобиль фольклорным персонажем. Но сегодня всё это уже в прошлом: «Запорожец» стал одним из самых узнаваемых советских автомобильных брендов. А для самих владельцев раритетного авто – предметом гордости.

Самая большая проблема, признаются владельцы, это запчасти. Кто-то расклеивает объявления в гаражных кооперативах своих городов, кто-то обменивается с другими участниками клуба, самые находчивые просят друзей из Запорожья прислать им их по почте. А иначе никак, ведь самый возрастной из представленных «Запорожцев» сошёл с конвейера 55 лет назад. Самый молодой – в 1992 году.

Рядом с «Запорожцами» покрасовались и другие советские автомобили разных лет. У гостей фестиваля они вызвали не меньший интерес. А самых маленьких автолюбителей организаторы порадовали выставкой советских игрушек и предметов быта страны Советов.




Антон Киселёв
3 мая 2017 года

 


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