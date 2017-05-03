Новости версия для печати Доходы областного бюджета выросли почти на четверть или более чем на миллиард рублей к уровню прошлого года Об этом на оперативном совещании правительства Орловской области сообщила руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова.



По её словам более 70% бюджетных расходов в первом квартале направлено на социальную сферу.

Елена Сапожникова: «По образованию – 1 млрд. 600 млн. рублей; здравоохранение – 446 млн. рублей. По социальной политике расходы сложились в объёме 2 млрд. 345 млн. рублей. По культуре – более 73 млн. рублей. По физической культуре – более 30 млн. рублей. Из расходов на отрасли, которые не относятся к социально-культурной сфере, значительный объём расходов составляют расходы на национальную экономику – 1 млрд. 57 млн. рублей. Основными направлениями в данном разделе являются поддержка сельского хозяйства, а так же расходы, которые осуществляются из Дорожного Фонда Орловской области». Государственный долг региона составляет почти 16 миллиардов рублей. При этом 45% долга – это коммерческие кредиты. Вместе с тем, в 10 раз снизилась кредиторская задолженность. На это обратил внимание губернатор Вадим Потомский. По его словам, подобный результат позволит повысить доверие подрядных организаций к региону.





Максим Шилов

3 мая 2017 года







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