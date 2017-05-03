Новости версия для печати "Цветы в мастерской" Персональная выставка члена Союза художников России Ольги Сорокиной погружает зрителей в буйство красок. И даже даёт возможность уловить цветочный аромат.



Хотя излюбленными жанрами сама художница считает портрет и пейзаж, однако и натюрморты ею не забыты. Как призналась Ольга Сорокина, для неё это, прежде всего, возможность «почистить палитру, её активизировать». Кроме того, это еще и радость поработать в любимой для нее технике пастозной живописи.



Выставка открыта на третьем этаже компании "Газпром межрегионгаз Орёл". Это одна из площадок, где пропагандирует современное искусство региональная общественная организация "Академия культуры".



Как рассказала руководитель «Академии культуры» Светлана Медведева, организация продолжает вести общественную работу по популяризации культуры и искусства, активно организовывает всевозможные выставки и культурные проекты. Один из таких проектов – «Искусство принадлежит народу», он продолжает традиции известных художников-передвижников, которые считали, что искусство должно быть не только в салонах больших городов, но и на периферии.



Выставка Ольги Сорокиной "Цветы в мастерской" работает весь май.





Евгения Костомарова

3 мая 2017 года







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