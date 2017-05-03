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Беломестненский мост в Ливнах рискует стать очередным долгостроем

По контракту реконструкция должна быть закончена – 31 мая 2017 года. Но по факту получится только к осени. Из-за смены подрядчиков, - говорят местные власти.

Единственная переправа, соединяющая Ливны и слободу Беломестное, встала на ремонт в декабре 2015 года. Сегодня на объекте - московская компания «Регионстрой», к работам приступила в октябре 2016-го. И это уже третий подрядчик за 1,5 года.
Николай Злобин, глава г. Ливны: «На сегодняшний день самое тяжелое – реконструкция опор, она будет завершена 10 мая. И у нас опорные части будут готовы. Дальше идет установка металлических и бетонных перекрытий. Они уже находятся на стройке, их уже привезли. Это самые дорогие конструкции. И, я думаю, что к концу мая этот монтаж будет проведен».
Объект сложный и социально-значимый – об этом в один голос говорят и местные, и региональные власти. На время реконструкции для пешеходов соорудили временный мост через реку Сосна. Автотранспорту, в том числе и рейсовым автобусам, приходится делать крюк в 12 километров. Но смена подрядчиков – не единственная причина задержки сдачи объекта, цена которого 263 млн. рублей. Основная часть – деньги, выделенные от системы «Платон».
Артур Батуев, заместитель руководителя ГУП «Дорожная служба»: «Технологически был заложен материал, который в нынешних условиях стал дороже, чем в смете. Для этого пришлось пересогласовывать, более оптимальные варианты находить, чтобы влезть в стоимость сметы. А это время, проектирование, заново пересмотр проекта и так далее. Это основное время и «съело». Сейчас эти материалы уже заказаны, они в производстве».
Как заверяют в «Дорожной службе» (а именно она – заказчик работ), с новым подрядчиком проблем возникнуть не должно. На объект он зашел со своим капиталом. На площадке ежедневно порядка 30 рабочих.


Надежда Невматулина
3 мая 2017 года

 


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