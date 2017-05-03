Новости версия для печати МЧС убеждает дачников воздержаться от сжигания мусора и сухой растительности Сегодня на Орловщине действует особый противопожарный режим, его ввели из-за погодных условий: на улице установилась теплая и сухая погода, огонь в такие дни распространяется чрезвычайно быстро. А потому наложен полный запрет на сжигание мусора и разведение костров на природе. Пожарные инспекторы спешат уведомить дачников и владельцев частного жилья: сейчас открытый огонь - прямая угроза их имуществу.



Огненная утилизация мусора, травы и ботвы, констатируют в МЧС, все еще излюбленный метод уборки у орловских дачников. Запрет на сжигание отходов многим из них не по нутру.



Чтобы убедить садоводов отказаться от опасной привычки, инспекторам приходится использовать все свое красноречие и приводить примеры из жизни.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Орловский район, поселок Куликовский. Женщина начала сжигать мусор. Поднялся ветер. Сгорел сарай и машина». Этот случай получил известность благодаря нашему сюжету. Захламленное донельзя подворье заполыхало почти по всей площади. Начал заниматься жилой дом. Пенсионерка, устроившая во дворе костер, таких последствий, естественно, не ждала. Именно поэтому, говорят пожарные, дачникам лучше учиться на чужих ошибках.



Пожарные рассчитывают, что весенняя зелень, разрастаясь, станет для палов препятствием. Однако пока тушить огонь приходится каждый день, подчас подручными средствами.









Иван Суверин

3 мая 2017 года







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