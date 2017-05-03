Новости версия для печати В минувшие выходные орловцы прошли Тропой мужества Так называется командная, спортивная и патриотическая игра. Она проводится в Орле уже третий год подряд. В этот раз для гонок героев организаторы выбрали новое место и подготовили более сложную трассу. Но преодолеть ее смогли как подготовленные спортсмены, так и новички.



«Орловская тропа мужества» – не только для мужчин. Это уже третий год доказывают представительницы прекрасного пола.



В этом году организаторы сыграли на ландшафте местности. Зимой здесь – горнолыжная база, летом на этих же горках - кросс по пересеченной местности, с подъемами и спусками и даже с бродами.

Алексей Авдеев, участник команды «К-34»: «В горку очень много раз приходилось работать, самое сложное – это броды с глиной, они очень сильно тормозят команду». Первая «Тропа мужества» в Сеножатном в октябре 2015 года собрала 80 участников, в 2016-м – уже 170, в этом году – больше 300. На «тропу» выходили целыми семьями, самому младшему участнику этого года 15 лет. Старшему – почти 60. Команды и игроки-одиночки приехали даже из Белоруссии и Украины. Здесь же - сдача норм ГТО для всех желающих.

Сергей Почтарёв, организатор игры «Орловская тропа мужества»: «Постарались изменить формат, чтобы сделать прохождение более скоростным, позволить большему количеству команд пройти трассу, попытались ее разнообразить». А еще постарались сделать трассу простой, чтобы и любители могли ее покорить, а профессионалам было что оценить. К слову, в этом году девушки начинают и выигрывают. Первое место – у команды «Вендетта», на втором - «Белоснежка и ее гномы», а «бронза» досталась «Старой гвардии». Следующая «Тропа мужества» намечена на осень.





Надежда Невматулина

3 мая 2017 года







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