Новости версия для печати В Орле прошли сразу два турнира по ушу Три дня спортсмены из десятка регионов выясняли, кто лучший в традиционном ушу, таолу и тайцзитуйшоу. Поединки и выступления проходили в рамках всероссийских соревнований и открытого регионального турнира Орловской области.



Все кто занимается ушу – одна семья. Так гласит мудрость народа Поднебесной, где и зародилось это боевое искусство. В Россию оно пришло уже в стилях таолу – очень похож на гимнастику, и традиционного ушу – непосредственно поединки.

Юрий Белов, главный судья соревнований, директор Центрального окружного отделения Федерации ушу России: «Общая оценка судей состоит из двух частей: оценка за технику и оценка за качества – равновесие, дух, координация, общая подготовленность спортсмена к данному стилю ушу». Данные соревнования больше носят характер смотра. Организаторы хотели оценить будущее российского ушу. Спортсменов на турнире собралось не меньше сотни. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Воронеж, Сыктывкар и, конечно, Орёл. Кстати наша школа ушу считается одной из сильнейших в стране. Это подтверждают заслуги прошлых лет.

Андрей Лебедев, президент ОООО «Орловской федерации ушу»: «В 2004 году на чемпионате Европы из 5 весовых категорий, в которых участвовали орловские спортсмены, сборная команды России принесла в копилку нашей страны 3 «золота» и 2 «серебра». Из 5 человек. Я считаю, что это не просто хороший, а удивительный результат». Оценить уровень российских спортсменов приехали и специалисты ушу из Китая. Мастер Ли Вей – многократный чемпион по ушу Поднебесной, во время показательных выступлений, показал юным бойцам совершенное владение телом и концентрацию в бою. В Орле он, кстати, уже в третий раз.

Ли Вей, чемпион Китая по ушу: «Я очень рад видеть, что ушу так развивается за границей, что российские дети занимаются им настолько серьёзно. Не важно, кто сегодня победит, эти соревнования – уже наша общая победа». Все участники соревнований получили памятные призы. Победители и призёры по таолу и традиционному ушу - медали и дипломы, а победители командных зачётов – кубки.





Антон Киселёв

3 мая 2017 года







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