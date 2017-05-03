Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.05.2017
17:26:58

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле прошли сразу два турнира по ушу

Три дня спортсмены из десятка регионов выясняли, кто лучший в традиционном ушу, таолу и тайцзитуйшоу. Поединки и выступления проходили в рамках всероссийских соревнований и открытого регионального турнира Орловской области.

Все кто занимается ушу – одна семья. Так гласит мудрость народа Поднебесной, где и зародилось это боевое искусство. В Россию оно пришло уже в стилях таолу – очень похож на гимнастику, и традиционного ушу – непосредственно поединки.
Юрий Белов, главный судья соревнований, директор Центрального окружного отделения Федерации ушу России: «Общая оценка судей состоит из двух частей: оценка за технику и оценка за качества – равновесие, дух, координация, общая подготовленность спортсмена к данному стилю ушу».
Данные соревнования больше носят характер смотра. Организаторы хотели оценить будущее российского ушу. Спортсменов на турнире собралось не меньше сотни. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Воронеж, Сыктывкар и, конечно, Орёл. Кстати наша школа ушу считается одной из сильнейших в стране. Это подтверждают заслуги прошлых лет.
Андрей Лебедев, президент ОООО «Орловской федерации ушу»: «В 2004 году на чемпионате Европы из 5 весовых категорий, в которых участвовали орловские спортсмены, сборная команды России принесла в копилку нашей страны 3 «золота» и 2 «серебра». Из 5 человек. Я считаю, что это не просто хороший, а удивительный результат».
Оценить уровень российских спортсменов приехали и специалисты ушу из Китая. Мастер Ли Вей – многократный чемпион по ушу Поднебесной, во время показательных выступлений, показал юным бойцам совершенное владение телом и концентрацию в бою. В Орле он, кстати, уже в третий раз.
Ли Вей, чемпион Китая по ушу: «Я очень рад видеть, что ушу так развивается за границей, что российские дети занимаются им настолько серьёзно. Не важно, кто сегодня победит, эти соревнования – уже наша общая победа».
Все участники соревнований получили памятные призы. Победители и призёры по таолу и традиционному ушу - медали и дипломы, а победители командных зачётов – кубки.


Антон Киселёв
3 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта