Новости версия для печати Орловское предприятие «Зеленстрой» возглавил Александр Байдак Сегодня, 3 мая, на рабочем совещании глава администрации города Орла Андрей Усиков представил нового руководителя муниципального предприятия.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, Александр Байдак родился в 1974 году. В 1996 году окончил физико-математический факультет Орловского государственного университета, также получил дополнительное образование по направлению «Менеджмент».



Начинал трудовую деятельность в Некрасовской школе-интернате, где с 1995 по 2001 год преподавал физику и математику, затем работал в регистрационном комитете Орловской области. С 2001 по 2004 год занимал должность главного специалиста в управлении государственного имущества администрации Орловской области, затем возглавил отдел учета земельных ресурсов территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Орловской области. В 2006 году руководил организационным отделом ЗАО «Инсофт». Затем перешел на работу в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Орловской области, где занимал должность заместителя начальника отдела МТО. С 2006 года по 2011 вел предпринимательскую деятельность. С 2012 по 2016 год являлся генеральным директором ПАО «Автосельмаш».





Орловское Информбюро

3 мая 2017 года







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