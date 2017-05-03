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Бывшие стихийные свалки Орла превратятся в зеленые зоны

384 миллиона рублей выделят на ремонт городской уличной дорожной сети, а маршрутные такси заставят ходить по расписанию. Об этом сегодня говорили на рабочем совещании в мэрии Орла.

У «Зеленстроя» новый руководитель. Он был представлен в самом начале совещания. Им стал Александр Байдак. Глава администрации сразу предупредил: времени на раскачку нет, долги по заработной плате город погасить поможет, но в работу нужно включаться сразу. Сейчас идет высадка кленов на местах бывших стихийных свалок. 95 молодых деревьев появятся уже сегодня в Северном районе. Чиновникам дано задание следить, чтобы на местах убранных свалок мусор больше не скапливался.

Возьмутся и за частных перевозчиков. В администрацию города в последнее время стало поступать много жалоб от жителей, что в утренние и вечерние часы уехать на маршрутном такси очень сложно. Их либо нет, либо они заполнены до отказа.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Это все от некачественной работы перевозчиков. Поэтому пусть они либо увеличивают штат, либо изменяют график работы».
Проверки качества работы перевозчиков будут вестись постоянно. Минимум, что грозит нарушителям, - внушительный штраф, максимум - расторжение контракта.

Прошлись и по уличной дорожной сети. Работы ведутся, но впереди 9 мая. Задание привести в нормативное состояние все центральные улицы. Подрядчикам, не приступившим к гарантийному ремонту, выставят миллионные штрафы. Иски уже находятся в суде. Вначале было запланировано привести в порядок 12 улиц, но после обследования к ним добавили еще 5.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Добавилась улицы Поселковая, Генерала Родина, Тургеневский мост, улицы Полесская и Первая Посадская».
Перечень дорог, которые отремонтируют в этом году, уже составлен, всего в него вошли 40 объектов.


Оксана Гранн
3 мая 2017 года

 


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