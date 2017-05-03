Новости версия для печати Очередная вылазка социальных мошенников - в Заводском районе города Орла Потерпевшая - пожилая пенсионерка, у которой аферистки под видом сотрудниц газовой службы похитили крупную сумму. Тактика преступниц, как и ошибки потерпевшей, говорят в полиции, вполне характерные.



В Заводской отдел полиции обратился сын пожилой пенсионерки. Именно он обнаружил пропажу денег. Из похищенных 290 тысяч почти две трети принадлежали ему. То, что сообщила полицейским женщина 1922 года рождения, вполне укладывается в стандартную криминальную схему. По словам потерпевшей, две женщины представились сотрудницами Горгаза, они попросили провести их на кухню.



Обман мог бы быть раскрыт с самого начала. Ведь все мастера службы 04 – мужчины. Олег Коноплев, заместитель начальника ПТО АО «Газпром газораспределение Орел»: «Специалисты Газпром газораспределение» выезжают на заявки в спецодежде синего цвета с логотипом нашей организации. У каждого сотрудника организации имеется удостоверение». Но пенсионерка, не почуяв подвоха, пригласила одну из мошенниц в кухню, другая, тем временем, проскользнула в комнату и без труда нашла припрятанные сбережения.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД: «Не впускайте незнакомцев в жилище, обязательно проверяйте их документы и принадлежность к названной организации. Ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги и не оставляйте без присмотра. Если ваших знакомых или вас самих пытаются обмануть злоумышленники, звоните в полицию по телефону 102». В полиции говорят: в преддверии дня Победы соцмошенники всегда активизируются и ежегодно срывают большой куш. Стражи порядка призывают пенсионеров и ветеранов к разумной осмотрительности.





Вести-Орёл

3 мая 2017 года







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