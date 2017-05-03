Авария на магистральном водоводе в минувшие сутки стала причиной отключения воды в Заводском и Советском районах Орла

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среда
3.05.2017
17:27:04
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Авария на магистральном водоводе в минувшие сутки стала причиной отключения воды в Заводском и Советском районах ОрлаЕсли Советский район обеспечивался водой из резервных источников, то жители Заводского, за исключением Лужков, остались без воды.
Коммунальным службам удалось своевременно отреагировать на ситуацию и устранить порыв в короткие сроки. Об этом сообщил сегодня на еженедельном совещании глава администрации областного центра Андрей Усиков:
«Ситуация была аварийная, порвалась 700-я труба, о чем директор «Водоканала» доложил. В течение пяти часов аварию устранили, в течение полутора часов воду подали».
В Заводском районе для жителей на период отключения был организован подвоз питьевой воды. Причиной неисправности могли стать неоднократные гидроудары вследствие кратковременных отключений электроэнергии.
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