Новости версия для печати 28 дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Орловской области за минувшие сутки Один человек травмирован.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, сегодня в 00:30 водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», двигался по улице Металлургов со стороны Московского шоссе и в районе дома №15 допустил наезд на пешехода-мужчину 1963 года рождали, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После установления диагноза был отпущен домой.



За прошедшие сутки в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям сотрудниками ГИБДД было выявлено 9 автомобилистов, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.





Татьяна Курбатова

3 мая 2017 года







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