28 дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Орловской области за минувшие сутки

|
среда
3.05.2017
17:27:09
|
|
28 дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Орловской области за минувшие суткиОдин человек травмирован.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, сегодня в 00:30 водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», двигался по улице Металлургов со стороны Московского шоссе и в районе дома №15 допустил наезд на пешехода-мужчину 1963 года рождали, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После установления диагноза был отпущен домой.
За прошедшие сутки в рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям сотрудниками ГИБДД было выявлено 9 автомобилистов, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта