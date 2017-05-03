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Орловские газовики провели подготовку систем газоснабжения Вечных огней заблаговременно

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Орел» завершили техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов Вечных огней. Традиционно работы проводились в рамках акции «Священный долг. Вечная память», которая организована по инициативе ООО «Газпром межрегионгаз».

«На всех памятниках проведены профилактические мероприятия по безопасной и безаварийной работе систем газоснабжения Вечных огней. Для подготовки к празднованию Дня Великой Победы орловские газовики провели работы на 44 мемориалах Орловской области», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел» Александр Грачев
Техническое обслуживание обелисков и мемориалов проходило в соответствии с заранее утвержденным графиком. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения мемориальных комплексов газовики провели обследование подводящих газопроводов, очистили газогорелочное устройство от мусора, отрегулировали высоту пламени горелок.

В течение одного дня были проведены профилактические работы в мемориальном сквере в честь подвига героев-танкистов в Орле на Братской могиле. Во время проведения работ на системе газоснабжения мемориала орловские газовики перенесли частицу Вечного огня на специальный факел, где огонь сохранялся до окончания работ.

Также коллективы филиалов ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел» организовали и провели субботники по уборке территорий, прилегающих к памятникам Вечного огня.



Орловское Информбюро
3 мая 2017 года

 


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