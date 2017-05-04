Новости версия для печати В Орловской области открыли памятник легендарному разведчику Илье Старинову Открытие памятника в поселке Стрелецкий было приурочено к 72-й годовщине Великой Победы.



От эскиза до воплощения скульптору понадобился год. Именно в Стрелецком в 1941 году была создана засекреченная «школа пожарных», основателем которой и стал легендарный подрывник. Подробности смотрите в 20:45 в программе « Вести-Орёл » на телеканале «Россия».





Надежда Невматулина

3 мая 2017 года







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