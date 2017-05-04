Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Его боялся даже Гитлер. В Орловском районе поставили бюст «дедушке российского спецназа». - Гвардейцы почтили память солдат Красной Армии. Сегодня в Орле стартовал автопробег «Вахта памяти». - Здесь вам не мусорка! Власти намерены высадить деревья на месте несанкционированных свалок. - Шли на запах не газа, а денег. Мошенницы похитили 290 тысяч у пенсионерки. - Возраст спорту не помеха. Это доказали жители поселка Нарышкино.

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Вести-Орёл

3 мая 2017 года







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