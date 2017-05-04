В орловском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная вековой истории образования органов безопасности

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четверг
4.05.2017
15:19:15
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В орловском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная вековой истории образования органов безопасностиВыставка называется «Сто лет на страже государственной безопасности Отечества».
Все экспонаты и документальные материалы отражают историю становления и развития этой государственной службы. Особое место в экспозиции отведено периоду Великой Отечественной войны.
Особенность выставки состоит в том, что она является передвижной. В военно-историческом музее она будет располагаться в течение мая, а уже начиная с сентября отправится путешествовать по Орловской области. Экспозицию представят в каждом районном центре региона.
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