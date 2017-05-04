Новости версия для печати В орловском военно-историческом музее открылась выставка, посвященная вековой истории образования органов безопасности Выставка называется «Сто лет на страже государственной безопасности Отечества».



Все экспонаты и документальные материалы отражают историю становления и развития этой государственной службы. Особое место в экспозиции отведено периоду Великой Отечественной войны. Особенность выставки состоит в том, что она является передвижной. В военно-историческом музее она будет располагаться в течение мая, а уже начиная с сентября отправится путешествовать по Орловской области. Экспозицию представят в каждом районном центре региона.





Оксана Гранн

4 мая 2017 года







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