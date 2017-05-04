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Орловские спортсмены посвящают все свои рекорды ветеранам войны

Сегодня – групповая гонка на 35 и 50 км. Участвуют спортсмены от 14-ти до 16-ти лет. Гонка пройдет в Орловском районе недалеко от деревни Болотовские Дворы.

На время её проведения движение по автодороге Орел-Знаменское будет ограничено. Соревнования стартуют в 11 часов и продлятся до 14 часов.