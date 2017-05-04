Орловские спортсмены посвящают все свои рекорды ветеранам войны

|
четверг
4.05.2017
15:19:05
|
|
Орловские спортсмены посвящают все свои рекорды ветеранам войныВ майские праздники проходят несколько велотурниров.
Сегодня – групповая гонка на 35 и 50 км. Участвуют спортсмены от 14-ти до 16-ти лет. Гонка пройдет в Орловском районе недалеко от деревни Болотовские Дворы.
На время её проведения движение по автодороге Орел-Знаменское будет ограничено. Соревнования стартуют в 11 часов и продлятся до 14 часов.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта