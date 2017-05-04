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«Тема Дня» на «Радио России. Орел» будет посвящена клещам

Из-за теплой погоды клещи активизировались. Более того, среди клещей, снятых с людей, есть инфицированные боррелиозом. Всего в орловские медучреждения обратилось около 50-ти человек.



«Горячая линия» Роспотребнадзора будет работать до 15 мая. Позвонив по телефонам 8 (486 2) 41-53-11; 42-37-75 в рабочие дни с 09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-45), можно получить консультацию специалистов о том, как защититься от клещей самим и защитить домашних любимцев, как проявляется заболевание, которым можно заразиться от укуса клеща.



И сегодня же пообщаться с сотрудниками Роспотребнадзора смогут и радиослушатели «Радио Росии. Орел». В прямом эфире программа «Тема Дня» будет посвящена клещам. Звонков ждут с 13:20 до 14 часов по телефону: 43-51-87.