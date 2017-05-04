Сегодня возле деревни Первый Воин будет открыт памятный знак героям-красноармейцам

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четверг
4.05.2017
15:19:07
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Сегодня возле деревни Первый Воин будет открыт памятный знак героям-красноармейцамИх считали «пропавшими без вести», а кто-то предполагал и худший сценарий.
Но через 70 лет поисковики доказали – они погибли, выехав на автомобиле против пяти танков. Возглавил этот последний бой областной военком Волкоедов.
Сегодня возле деревни Первый Воин будет открыт памятный знак красноармейцам Тарасову и Алымову, батальонному комиссару Мясникову и военкому Волкоедову. Тела расстрелянных солдат Советской армии обнаружили поисковики «Огненной Дуги» два года назад. Работа в архивах, поиск фотографий помогли восстановить имя и подвиг защитников.
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