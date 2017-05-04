Новости версия для печати В Орловской области открыли памятник легендарному разведчику Илье Старинову Открытие памятника в поселке Стрелецкий было приурочено к 72-й годовщине Великой Победы.



От эскиза до воплощения скульптору понадобился год. Именно в Стрелецком в 1941 году была создана засекреченная «школа пожарных», основателем которой и стал легендарный подрывник.



9 тысяч бойцов не вернулись из боя, 30 деревень и сёл сгорели дотла… Такими потерями Орловский район встретил победный май 1945-го. В мае 2017-го внуки и правнуки тех, кто сражался на фронтах той войны, чтут своих героев.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «450 тысяч солдат и офицеров, освобождавших Орловскую область, сложили свои жизни, 874 воинских захоронения. Это говорит о том, что слишком дорогой ценой досталась эта победа. Ценой жизни, жизни наших героев». Героев в Орловском регионе немало. Но в Стрелецком – свой. Гитлер назвал его своим личным врагом, а западные историки спецслужб – диверсантом №1 в мире. Местным школьникам объяснять о ком речь – не надо. Они знают о нем практически все. На его счету 256 взорванных мостов и более 12 тысяч военных эшелонов, которые были пущены под откос. Старинов участвовал в 4-х войнах. Пять раз его приговаривали к расстрелу. И пять раз представили к ордену Красного Знамени.



Образ полковника Старинова теперь воплощен в чугуне. Отливали во Мценске, часть средств передал создателям орловский завод «Северсталь». По инициативе авторов монумент установлен в том месте, где в 41-м он основал первую диверсионную школу.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Мы нашли нашего лучшего скульптора Михеева, который изготовил памятник сам, мы его отлили на заводе. Недавно договорились, нас поддержал глава города, присвоить имя Старинова школе № 51». Прямой наследник «школы пожарных» - группа «Альфа», входящая в седьмое управление КГБ. В 90-е годы это управление возглавлял Виктор Зорин. Он, также как и Старинов, родом из Болхова.

Виктор Зорин, генерал-полковник, почетный гражданин Орловской области: «Он изображен в той форме, когда был комбригом. Это его высшее служебное звание, это почти генеральская должность». Свой боевой путь Илья Старинов начал в 16 лет. И до 86-ти преподавал минёрное дело. 96% всех подрывов совершено его учениками. Технологии «дедушки российского спецназа» используются до сих пор.









Надежда Невматулина

4 мая 2017 года







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