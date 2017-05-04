Своя «Вахта Памяти» стартовала у национальной гвардии России

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четверг
4.05.2017
15:18:56
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Своя «Вахта Памяти» стартовала у национальной гвардии РоссииТакое название получил автопробег, который организовала национальная гвардия России. Начальной его точкой стал орловский сквер Танкистов. Акция проводится впервые и, по замыслу организаторов, должна стать долгосрочной традицией.
Становление Росгвардии как самостоятельной силовой структуры без собственного блока патриотической деятельности было бы немыслимо. Пробег «Вахта памяти» горячо поддержал командующий Росгвардии генерал армии Золотов. Его послание зачитали участникам митинга.
Кроме основной задачи – посещение мест боевой славы, у автопробега есть и второстепенная. Это будет своего рода презентация новой раскраски транспорта Росгвардии.
Участникам пробега предстоит проехать свыше 1600 километров. Ближайшая остановка - в городе Курске.
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