Новости версия для печати Своя «Вахта Памяти» стартовала у национальной гвардии России Такое название получил автопробег, который организовала национальная гвардия России. Начальной его точкой стал орловский сквер Танкистов. Акция проводится впервые и, по замыслу организаторов, должна стать долгосрочной традицией.



Становление Росгвардии как самостоятельной силовой структуры без собственного блока патриотической деятельности было бы немыслимо. Пробег «Вахта памяти» горячо поддержал командующий Росгвардии генерал армии Золотов. Его послание зачитали участникам митинга.



Кроме основной задачи – посещение мест боевой славы, у автопробега есть и второстепенная. Это будет своего рода презентация новой раскраски транспорта Росгвардии.



Участникам пробега предстоит проехать свыше 1600 километров. Ближайшая остановка - в городе Курске.





















Иван Суверин

4 мая 2017 года







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