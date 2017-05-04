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8 мая в Болхове установят памятник партизанке Софье Аракчеевой

Инициатива установки монумента на территории болховского педагогического училища была одобрена еще два года назад. Подписи собирали педагоги со всей страны.

Автор памятника – скульптор из Москвы Сергей Полегаев. Вместе с родственниками партизанки он примет участие в открытии монумента.

Софья Аракчеева родилась в 1917 году в деревне Кудиново Болховского района. После окончания местного педучилища отправилась на работу в одну из сельских школ Орловщины. С первых дней войны она была бойцом разведгруппы партизанского отряда «Знаменский». Смелой учительнице суждено было не просто погибнуть от рук фашистов, но и вынести нечеловеческие пытки. Добиваясь точного места расположения партизан, фашисты вырывали ей ногти, вырезали звезду на спине. Девушка не сказала ни слова. Затем ее расстреляли. Могила Софьи Аракчеевой расположена на территории Знаменского района области. Сегодня туда можно добраться только пешком. Теперь о подвиге болховской учительницы будет напоминать памятник в ее честь.


Юлия Сулим
4 мая 2017 года

 


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