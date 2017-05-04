Орловские областные власти определились со списком домов, которые будут капитально отремонтированы в ближайшие три года

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четверг
4.05.2017
15:19:02
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Орловские областные власти определились со списком домов, которые будут капитально отремонтированы в ближайшие три годаВ него вошли 946 многоэтажек.
По плану капитального ремонта 2016-2017 годов запланирован капитальный ремонт 146 домов. Работы завершены в 83.
Краткосрочным планом реализации региональной программы
2017-2018 годов запланирован капитальный ремонт 152 многоквартирных домов, включая замену 68 лифтов в 12 из них.
Всего за период 2014-16 годов, когда начал работать региональный Фонд капитального ремонта, было отремонтировано 240 домов.
По поручению губернатора Вадима Потомского будет усилен контроль за качеством выполняемых работ по капитальному ремонту. В связи с этим необходимо более тщательно подходить к вопросу отбора подрядчиков.
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