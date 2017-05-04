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Орловские Волонтеры Победы привели в порядок могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Алексеевича Артемьева

Активисты окрасили ограду и скамейку, убрали сухую траву и высадили цветы.

Александр Алексеевич родился в 1922 году во Владимирской области. В мае 1940 года был призван в Красную Армию, зачислен в авиационную школу штурманов, затем переведён в военную авиационную школу пилотов. С января 1944 года – на фронте. Принимал участие в боях на Ленинградском и Третьем Белорусском фронтах. За год старший лейтенант Артемьев произвел 160 боевых вылетов, провёл 22 воздушных боя, сбил 1 самолёт, уничтожил 21 танк, 39 автомашин, много другой боевой техники и живой силы противника.

В 1945 году за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Александру Алексеевичу Артемьеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

После войны он жил в Орле. Работал военруком ГПТУ №4. Скончался в 1989 году. Похоронен на Лужковском кладбище вместе с супругой.


Юлия Сулим
4 мая 2017 года

 


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