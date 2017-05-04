Новости версия для печати В Дмитровском районе состоялся траурный митинг по случаю перезахоронения бойцов 175-й, 37-й, 102-й и других стрелковых дивизий Останки солдат были поднятых поисковиками в ходе осеннего этапа Вахты Памяти-2016. Траурный митинг состоялся на воинском мемориале рядом с деревней Мошки.



Как сообщает информационный портал Орловской области, раскопки проводили поисковые отряды «Память» Дмитровского района и «Рубеж» города Железногорска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



Имя одного бойца поисковикам удалось установить. Это Ведехин Андрей Михайлович 1919 года рождения, уроженец деревни Пертово Чучковского района Рязанской области.



Как рассказал председатель Дмитровского райсовета народных депутатов, руководитель поискового отряда «Память» Игорь Щербаков, с 3 по 21 марта 1943 года наши солдаты «налегке» пытались взять мощные укрепрайоны немцев в Дмитровском районе. Линия фронта растягивалась на 15 километров, насчитывалось четыре линии обороны. Только 12 августа город Дмитровск удалось освободить. Количество бойцов, погибших на полях сражений района, не поддается исчислению. Только по архивным данным их более 15 тысяч человек.



После завершения митинга был совершен молебен. Под залпы автоматов останки воинов опустили в братскую могилу, после чего участники митинга почтили память погибших красноармейцев минутой молчания и возложили к монументу живые цветы.





Татьяна Курбатова

4 мая 2017 года







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