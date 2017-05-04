Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Последний бой – бой с забвением. Поисковики из шести регионов страны приехали на Вахту памяти в Орловскую область. - Да будет ли свет? Специальная комиссия проверила освещенность на орловских улицах. - Правильное воспитание. Ряды юнармейцев пополнили 200 орловских ребят.





Вести-Орёл

4 мая 2017 года







На главную страницу





