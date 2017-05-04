Новости версия для печати

Ушел из жизни Заслуженный артист России Сергей Фетисов

За его плечами десятки ролей. Ему одинаково виртуозно удавались как драматические, так и комедийные образы. Неоднократно появлялся Сергей Васильевич и в кино. Его фильмография включает в себя порядка двух десятков кинокартин. Среди последних фильмы «Старики», «Иуда», «Рассказы». 3 мая артист ушел из жизни. В августе ему исполнилось бы 65 лет.

5 мая в 14:30, состоится прощание с актером возле театра «Русский стиль». Похоронят Сергея Фетисова на Крестительском кладбище.

ГТРК «Орел» приносит соболезнования близким и родственникам артиста.