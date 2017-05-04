Новости версия для печати В Орловской области подходит к завершению весенняя «Вахта памяти» 125 поисковиков из шести регионов обследуют в этот раз леса Троснянского района. Ими уже обнаружены семь бойцов Красной Армии и один солдат Третьего рейха.



Волонтеры, а это восьми- , девяти- и десятиклассники, преодолели почти 3,5 тысячи километров, чтобы почтить память освободителей нашей Родины. Перед выездом на «Вахту памяти» ребята детально проработали архивы и подняли историю всех наступательных операций. На то, чтобы поднять хотя бы одного бойца, они готовы проработать километры леса.



Все найденные поисковиками солдаты пали во время боёв. Такой вывод был сделан из-за повреждений на останках и сопутствующих находок – гильзы, части оружия. В 1943 году здесь проходили жестокие схватки. В паре километров на запад от Тросны у немецкой армии проходили оборонительные рубежи. 20 июля 202 стрелковая дивизия вытеснила врагов с этой территории, уничтожив 1500 солдат и офицеров Третьего рейха. Бой не прекращался больше суток.

Андрей Смолин, заместитель председателя правления РОО «СПФ «Долг и Память Югры» ХМАО: «Была нами обследована и изучена территория, на которой находились позиции Красной Армии. Был обнаружен четырехгранный штык от трехлинейной винтовки Мосина образца 1891 года. Этот артефакт говорит о том, что позиции были и наши и здесь героически сражались наши воины. Кроме того были найдены гильзы от винтовки Мосина, то есть бои были ожесточенные». Вместе с поисковиками из Нижневартовска здесь работают объединения из Кургана, Курска, Рязани, Москвы и Орла. Всего – 125 человек. Предварительные итоги работы поисковиков в Троснянском районе – 7 советских бойцов, и один солдат немецкой армии. Но, к сожалению, ни одного из них не удалось идентифицировать. Ни документов, ни медальонов рядом с ними не найдено.

Василий Александров, заместитель руководителя поискового объединения «Взлёт»: «В Орловской области с 1941 по 1943 год постоянно шли боевые действия, регион горячий – здесь была Орловско-Курская дуга. Все мы знаем, что здесь большие потери здесь понесла Красная Армия при отступлении в 41-м и при наступлении в 43-м». Продлится текущий этап «Вахты памяти» до 8 мая. Тех, кого поисковикам удалось обнаружить, похоронят в Тросне 5 мая. Напомним, в прошлом году за всю «Вахту памяти» поисковиками было поднято и захоронено 1223 человек. Имена 300 солдат удалось установить.









Антон Киселёв

4 мая 2017 года







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