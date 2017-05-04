Новости версия для печати В Орле накануне Дня Победы поздравляют ветеранов С подарками и поздравлениями отправились городские власти в гости к ветеранам Великой Отечественной войны.



Цветы, подарки и теплые слова благодарности - тем, кто защитил мир от фашизма. В списке почти трем десятка фамилий тех, кто выстоял и победил в той войне, а потом восстанавливал разрушенную Родину.

Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Мы должны помнить, что мы в неоплатном долгу перед этими людьми, которые ценой своей жизни принесли нам эту долгожданную победу. Я думаю, что весь наш народ будет без конца говорить слова благодарности этим людям». До 9 мая представители администрации Орле и городского Совета ветеранов не только посетят тех, кто освобождал наш город. Также будут проведены десятки встреч с теми, кто знает, что такое война не понаслышке. Никого не оставят без внимания.















Оксана Гранн

4 мая 2017 года







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