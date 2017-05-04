В Орле накануне Дня Победы поздравляют ветеранов

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В Орле накануне Дня Победы поздравляют ветерановС подарками и поздравлениями отправились городские власти в гости к ветеранам Великой Отечественной войны.
Цветы, подарки и теплые слова благодарности - тем, кто защитил мир от фашизма. В списке почти трем десятка фамилий тех, кто выстоял и победил в той войне, а потом восстанавливал разрушенную Родину.
До 9 мая представители администрации Орле и городского Совета ветеранов не только посетят тех, кто освобождал наш город. Также будут проведены десятки встреч с теми, кто знает, что такое война не понаслышке. Никого не оставят без внимания.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Мы должны помнить, что мы в неоплатном долгу перед этими людьми, которые ценой своей жизни принесли нам эту долгожданную победу. Я думаю, что весь наш народ будет без конца говорить слова благодарности этим людям».