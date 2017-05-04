Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле на трех улицах проверили качество уличного освещения Для этого инспекторам ГИБДД пришлось полностью перекрыть движение. Измерения велись там, где предыдущая проверка поставила «неуд».



Первой тест на освещенность проходит улица Тульская. Как уточнил проводящий замеры эксперт - инженер измерительной лаборатории регионального экспертного центра «Волгоград» Алексей Круглов, для освещения дороги категории Б2 необходимо 10 люкс.

На момент замеров светильники телекамер приходится выключить. Дополнительный свет или посторонние тени недопустимы.

Дмитрий Зуев, начальник УКХ г. Орла: «Эта улица была 7,2 люкса, а положено 10. Поэтому мы начали проверку именно с этой улицы. У нас было два направления по замечаниям. Первое – было не поставлено около полутора тысяч светильников, и второе – сам уровень освещенности. На данный момент Ростелеком технологически подключил все 11 607 светильников, которые должны быть по контракту». Выводы по улице Тульской эксперта пока предварительные. По его мнению, 10 люкс здесь наберется, как среднее арифметическое.



На Московском шоссе влажная уборка дороги едва не портит экспертам все дело. Коммунальную технику приходится остановить. Инспекторы перекрывают движение. С обеих сторон копятся пробки. Эксперт производит замеры с максимальной быстротой.



Алексей Круглов отметил хорошие краевые значения четырехполосной дороги. Прибор показал около 15 люкс.



Те же манипуляции специалисты проводят на улице Матвеева. Здесь не обходится без световых ям. И, тем не менее, средний результат везде удовлетворителен.

Дмитрий Зуев, начальник УКХ г. Орла: «Улица Тульская в прошлый раз была чуть более 7 люкс. Сейчас замеры показали – 13.8 люкс. В прошлый раз, когда мы замеряли Московское шоссе, было менее 9 люкс, а положено 15. В этот раз получилось 14.8. И улица Матвеева при норме 10 люкс получилась 10.4 люкс». Помимо объективных данных люксметра, есть субъективные оценки участников движения. Ведь на освещенных новыми фонарями перекрестках продолжают сбивать пешеходов.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Пешеход выходит между фонарями, под фонарем, и, как ни странно, он почему-то пропадает из виду. Холодный свет очень тяжелый для восприятия». Однако для городских властей решающим, вероятнее всего, станет мнение экспертов.









Иван Суверин

4 мая 2017 года







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