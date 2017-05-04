Новости версия для печати Стали известны имена лидеров патриотического движения Орловщины 30 учеников старших классов за свою работу получили дипломы. Их вручили в преддверии Дня Победы.



В актовом зале Дворца пионеров и школьников собрались те, кто знает историю своей страны и активно участвует в жизни области.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Наша область всегда славилась патриотическим движением, у нас эта работа всегда была поставлена на должный уровень». Конкурс «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» проводится в рамках исполнения указа президента и создания «Российского движения школьников». Сразу после награждения ребят уже ждали у стелы «Орел - город воинской славы». Воспитанники патриотических клубов возложили цветы к монументу. А две сотни из них пополнили ряды «Юнармии».





Надежда Невматулина

4 мая 2017 года







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