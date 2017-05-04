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Стали известны имена лидеров патриотического движения Орловщины

30 учеников старших классов за свою работу получили дипломы. Их вручили в преддверии Дня Победы.

В актовом зале Дворца пионеров и школьников собрались те, кто знает историю своей страны и активно участвует в жизни области.
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области«Наша область всегда славилась патриотическим движением, у нас эта работа всегда была поставлена на должный уровень».
Конкурс «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» проводится в рамках исполнения указа президента и создания «Российского движения школьников». Сразу после награждения ребят уже ждали у стелы «Орел - город воинской славы». Воспитанники патриотических клубов возложили цветы к монументу. А две сотни из них пополнили ряды «Юнармии».


Надежда Невматулина
4 мая 2017 года

 


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