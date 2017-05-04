Новости версия для печати В Орле проходят репетиции парада Победы Первая состоялась накануне на площади Ленина.



Стройными колоннами здесь прошли военные и курсанты различных подразделений и учебных заведений, оркестр.



Еще одна репетиция состоится в пятницу, 5 мая. В этот день центральная часть города будет закрыта для движения, также будет запрещена парковка. Завтра же в сквере Танкистов в 10 утра состоится торжественная церемония водружения дубликата Красного знамени на доме №5 по площади Мира.





Юлия Сулим

4 мая 2017 года







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