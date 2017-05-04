Новости версия для печати На орловских дорогах за минувшие стуки пострадали три человека Среди них – два пешехода.



Подробнее о дорожно-транспортных происшествиях.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды батальона ГИБДД Наталья Дудина, 3 мая в 8часов 30 минут в поселке Хотынец водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Джета», осуществлял буксировку автомобиля «Опель Астра». В процессе движения произошла блокировка рулевого колеса автомобиля «Опель», в результате чего он начал движение и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, мужчина 1966 года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу.



4 мая в 00:10 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», следовал по улице Комсомольской со стороны улицы Панчука и в районе дома № 63 допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. При ДТП пешеход получил телесные повреждения.



Также в ГИБДД сообщили, что за сутки на дорогах области задержаны 8 нетрезвых водителей.





Юлия Сулим

4 мая 2017 года







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