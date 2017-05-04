Новости версия для печати Костяк региональной сборной по рукопашному бою практически сформирован Имена лучших спортсменов были определены по итогам первенства и чемпионата Орловской области.



В соревновании приняли участие спортсмены из 8 команд, представлявших Мценск, Ливны и Орёл.

Виктор Романов, главный судья соревнований: «Вырос уровень рукопашного боя. Орловщина приняла два громадных старта – чемпионат России по рукопашному бою и первенство России среди юношей всех возрастов. Это не могло не сказаться на уровне наших бойцов». Для спортсменов, занявших первые-вторые места, будут организованы сборы, на которых они продолжат подготовку уже к всероссийским турнирам.





Вадим Багринцев

4 мая 2017 года







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