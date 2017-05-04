Костяк региональной сборной по рукопашному бою практически сформирован

|
|
Костяк региональной сборной по рукопашному бою практически сформированИмена лучших спортсменов были определены по итогам первенства и чемпионата Орловской области.
В соревновании приняли участие спортсмены из 8 команд, представлявших Мценск, Ливны и Орёл.
Для спортсменов, занявших первые-вторые места, будут организованы сборы, на которых они продолжат подготовку уже к всероссийским турнирам.
Виктор Романов, главный судья соревнований: «Вырос уровень рукопашного боя. Орловщина приняла два громадных старта – чемпионат России по рукопашному бою и первенство России среди юношей всех возрастов. Это не могло не сказаться на уровне наших бойцов».