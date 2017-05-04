Новости версия для печати Сегодня в региональном управлении МВД чествовали своих фронтовиков Их называют ветеранами вдвойне.



В победном 1945-м для них мирная жизнь не пришла. Засады, перестрелки, погони – всего этого на их век хватило с лихвой. В послевоенные годы они продолжали терять друзей и сослуживцев, им и отдали первый долг памяти ветераны МВД. Для тех же, кто и сегодня в строю, подготовили подарки и праздничную программу.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Иван Суверин

4 мая 2017 года







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