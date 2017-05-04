Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Из предателей в герои. Сегодня в Мценском районе восстановили доброе имя четырёх бойцов Красной армии. - «Второй папа» для орловских актеров. Ушел из жизни Заслуженный артист России Сергей Фетисов. - Стражи порядка сегодня чествовали своих ветеранов. - Борьба света и тьмы на орловских дорогах. Что побеждает? Ответ дал специалист.

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Вести-Орёл

4 мая 2017 года







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