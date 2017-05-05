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Полицейские напоминают орловцам, как отличить настоящие денежные купюры от поддельных

В полиции отмечают: криминальное производство не стоит на месте, и некоторые элементы защиты банкнот фальшивомонетчикам удается преодолеть. Впрочем, отличить на глаз настоящие деньги все еще можно.

Убедиться в подлинности сомнительной купюры можно в любом отделении банка. Пытаться расплатиться попавшей в кошелек фальшивкой не стоит, это уголовно наказуемо. А вот за достоверную информацию о производителях и распространителях поддельных денег предусмотрено вознаграждение.