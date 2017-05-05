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5 и 9 мая в Орле пройдут центральные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы

По традиции они начнутся с церемонии подъема дубликата Красного флага на площади Мира, 5. Она состоится сегодня, 5 мая, в 10 утра.

В этот же день в полдень в академическом театре имени И.С. Тургенева пройдёт праздничный концерт.
 
9 мая празднование Дня Победы начнется с 9 утра. В это время на бульваре Победы начнется церемония возложения Гирлянды Славы к стеле воинской славы. Затем на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится плац-концертом «Будущее России за нами».

В полдень в парках города начнутся народные гуляния и праздничные концерты.

С 19 до 23 часов на площади Ленина для жителей и гостей Орла будет организован Гала-концерт «Победный май! Поклон земной и благодарности слова…». Участие в нем примут орловские творческие коллективы, лауреаты конкурсов и фестивалей.

В 22 часа небо Орлом озарится праздничным фейерверком. В этом году он будет дан на площади Ленина и на площади перед КДЦ «Металлург».



Юлия Сулим
5 мая 2017 года

 


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