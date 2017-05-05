Новости версия для печати Четырём бойцам Красной Армии, считавшимся долгое время пропавшими без вести, открыли памятник в Мценском районе В окрестностях поселка Первый Воин в октябре 1941 года шли первые бои за Орел.



В ожесточённой схватке пали и эти четыре героя - областной военком, полковник Волкоедов Александр Николаевич, начальник полиотдела, батальонный комиссар Мясников Константин Прокофьевич и два красноармейца - Тарасов Иван Михайлович и Алымов Тимофей Афанасьевич. После боя 3 октября 1941 года они считались пропавшими без вести. Поговаривали даже, что они могли сдаться в плен. И только сейчас, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, благодаря работе поисковиков, честь солдат Красной Армии удалось восстановить.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Все эти четыре человека, имена которых сегодня высечены навечно в граните, это герои. Я думаю, это огромный праздник для всех нас. Поскольку доброе имя человека восстановленное – это очень важно. Не только для его потомков, а для всего нашего общества». Памятный знак погибшим в бою за город Орёл красноармейцам установлен рядом с мемориалом Танкистам в Мценском районе.





Антон Киселёв

5 мая 2017 года







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