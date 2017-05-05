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Учащиеся орловского железнодорожного техникума приступили к занятиям

25 апреля в техникуме путей и сообщений имени Лапочкина был зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции среди учащихся.

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина, было проведено санэпидрасследование, во время которого деятельность учреждения была приостановлена.

В настоящее время учебное заведение уже открылось, занятия возобновлены.
Екатерина Яшкина: «В рамках санэпидрасследования (пока по предварительным данным) заболевания были вызваны норовирусом – это инфекционная кишечная инфекция, которая протекает, в общем, достаточно легко. Никто из заболевших не был госпитализирован. Все дети лечились амбулаторно. По предварительным данным, скорее всего, произошло обсеменение пищевых продуктов в столовой, потому повар являлся носителем норовируса». 
Напомним, 25 апреля орловский техникум путей сообщения не досчитался 85 студентов и двух преподавателей. Они жаловались на острые боли в животе, жар и рвоту. Версий случившегося тогда было две: отравление либо инфекция.


Татьяна Курбатова
5 мая 2017 года

 


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